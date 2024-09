Sta male muovetevi Paura al Grande Fratello entra in bagno e poi l’allarme degli altri

Leggi tutta la notizia su tuttivip

(Di giovedì 19 settembre 2024) Il clima inizialmente tranquillo della nuova edizione delè stato rapidamente interrotto da una scena che ha attirato l’attenzione del pubblico. In particolar modo, il gruppo delle tre “ragazze di Non è La Rai” non ha deluso le aspettative, promettendo subito momenti intensi. Dopo un inizio caratterizzato da chiacchiere leggere e apprezzamenti vari, ieri sera, uno scontro ha movimentato la casa. Durante la trasmissione su Mediaset Extra, mentre Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato erano impegnati in una conversazione, le urla di Eleonora Cecere hanno risuonato all’improvviso. Visibilmente contrariata, Cecere ha esternato la sua frustrazione riguardo al disordine nella casa: “Adesso basta. Non è per niente, ma devo dirlo. Quando si usano le cose perché non si rimettono al loro posto”.