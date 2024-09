‘Picasso lo straniero’ dal 20 settembre al 2 febbraio in mostra a Milano Bper è sponsor

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 19 settembre 2024) Roma, 19 set. (Adnkronos) –Banca èdellaPicasso lo straniero, in programma dal 202024 al 22025 apresso Palazzo Reale. Grazie al sostegno della Banca, l?iniziativa si presenta come un progetto originale che intende raccontare uno dei più grandi artisti di tutti i tempi da un punto di vista inedito, che apre a riflessioni sui temi dell?accoglienza, dell?immigrazione e della relazione. Un obiettivo che incontra perfettamente i valori diBanca, da sempre promotrice della cultura come importante mezzo per leggere e interpretare la realtà in cui opera, per comprenderla nel suo presente ma anche determinarne i processi di crescita e sviluppo futuri.