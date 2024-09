Perde il controllo dell’auto e si schianta | morto il manager Emilio Petrone

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 19 settembre 2024), 61 anni,molto noto e figura di spicco nel mondo aziendale, ha perso la vita in un tragico schianto del quale non sono ancora state accertate le cause. Alla guida della sua auto sportiva, mentre percorreva l’autostrada,avrebbe perso ildel veicolo. L’automobile è uscita di strada e si è verificato un terribile schianto contro il guardrail. Le prime ricostruzioni escludono il coinvolgimento di altri mezzi: secondo le prime informazioni, l’impatto sarebbe avvenuto in un tratto in cuiguidava senza altri autoveicoli vicini. Il drammatico incidente è avvenuto nel pomeriggio di mercoledì 18 settembre sull’autostrada A15, tra le località di Pontremoli e Berceto, nelle province di Massa Carrara e Parma.