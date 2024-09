Paul Heyman | Tornerò quando sarà rilevante per me tornare

Leggi tutta la notizia su zonawrestling

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un nuovo aggiornamento sui potenziali piani di ritorno diin WWE è emerso. Secondo i reports, il Wiseman potrebbe ottenere un nuovo cliente. Il Consigliere Speciale di Roman Reigns non è stato visto in TV dalla puntata di SmackDown del 28 giugno. Nella sua ultima apparizione, la leggenda di 59 anni è stata lanciata attraverso il tavolo dei commentatori dalla Bloodline dopo aver rifiutato di riconoscere Solo Sikoa come suo Tribal Chief.è diventato la seconda vittima della Bloodline guidata da Solo Sikoa, con la prima vittima che è stata Jimmy Uso, il quale ha subito lo stesso destino nella puntata di SmackDown dopo WrestleMania 40. Molti pensavano che il Wiseman sarebbe tornato insieme a Roman Reigns, ma le speculazioni sono state smentitel’ Original Tribal Chief è tornato da solo a SummerSlam.