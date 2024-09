MotoGp il capo tecnico di Bagnaia | Pecco gestisce bene la pressione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 19 settembre 2024) Misano Adriatico, 19 settembre 2024 –va a caccia del tris mondiale, ma la sfida è dura con Jorge Martin e un Marc Marquez di nuovo competitivo. Di sicuro, per rimanere a questi livelli serve migliorare di anno in anno, non accontentarsi, continuare a progredire sia nella guida sia nella messa a punto della moto, soprattutto nell’aspetto psicologico della contesa quando si guida una Ducati. Da diverso tempo Cristian Gasbarrini lavora connella veste die ha potuto apprezzare i continui miglioramenti del campione del mondo. Tenuta mentale, crescita su tante componenti, soprattutto nella gestione gomma, e una staccata micidiale: ecco il lavoro di. Gasbarrini: “sa gestire ladeve difendere il titolo dall’assalto degli spagnoli, a digiuno da anni grazie a Quartararo prima epoi, così Martin e Marquez arrembano.