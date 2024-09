Morbius film su Italia 1 | trama attori e cast

Leggi tutta la notizia su ascoltitv

(Di giovedì 19 settembre 2024) Questa sera, giovedì 19 settembre 2024, alle 21:20 in tv in prima serata su1, va in onda, interpretato da Jared Leto. Vediamo insiemeper decidere se vale la pena vederlo.Il” ci introduce al Dr. Michael, un brillante scienziato affetto da una rara malattia del sangue. Determinato a trovare una cura per sé e per tutti coloro che condividono la sua condizione,intraprende una ricerca audace e pericolosa. Attraverso esperimenti audaci,sviluppa una cura che sembra miracolosa, ma con conseguenze inaspettate. La cura lo trasforma in una creatura simile a un vampiro, dotata di straordinari poteri ma anche di una sete di sangue incontrollabile. Ilesplora la difficile lotta interiore di, costretto a confrontarsi con la sua nuova natura e con le implicazioni morali delle sue azioni.