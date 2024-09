Milan Fonseca a rischio esonero anche prima del derby

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ormai è chiaro, Paulopare avere i giorni contati sulla panchina del. La maggior parte dei media italiani parla di ultima chance nelin programma domenica sera contro l’Inter, ma secondo Il Giornale potrebbe arrivare un clamorosogià in queste ore che precedono il quinto turno di Serie A. Dal vertice dirigenziale che ha visto protagonisti Giorgio Furlani, Zlatan Ibrahimovic e Geoffrey Moncada è emersa la volontà di una svolta radicale in casa rossonera, ammettendo di fatto l’errore compiuto in estate nello scegliere il tecnico portoghese. C’è bisogno di cambiare e tutti sembrano essere sulla stessa linea. Ora la palla passa al patron Gerry Cardinale, che avrà l’ultima parola soprattutto sulle tempistiche.