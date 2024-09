Mamma Chiede Aiuto ai Carabinieri | Figlio 22enne Arrestato per Violenza e Incendi

Leggi tutta la notizia su abruzzo24ore.tv

(Di giovedì 19 settembre 2024) L'Aquila - A San Vincenzo Valle Roveto, un giovane di 22 anni è statodopo aver aggredito la madre e dato fuoco agli indumenti. Un giovane di 22 anni residente a San Vincenzo Valle Roveto è statocon l'accusa di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale. Il ragazzo, noto per problemi di tossicodipendenza, è finito in manette dopo che la madre, una donna di 57 anni, ha richiesto l'intervento deidella Stazione di Balsorano. La donna, ormai esausta e spaventata da una lunga serie di episodi violenti e minacciosi da parte del, ha chiamato i militari in seguito all'ultimo grave incidente: il giovane aveva dato fuoco ai propri indumenti, abbandonati sul pavimento della casa. Questo atto di vandalismo ha spinto la madre a cercare, dopo aver sopportato a lungo la situazione insostenibile.