Maltempo a Imola esondato il Sillaro | Castel Guelfo allagata Il bilancio degli evacuati

(Di giovedì 19 settembre 2024)(Bologna), 19 settembre 2024 – Nel territorio del circondario imolese la situazione più critica è adall'esondazione del. Gli allagamenti riguardano le stesse zone colpite nel 2023 ma in modo più serio. In azione i vigili del fuoco con squadre da Mantova in appoggio. È poi di 25 persone evacuate il, purtroppo ancora provvisorio, dell’ondata diche da due giorni si sta abbattendo anche su. E in particolare sulle pianure della Bassa, alla periferia Nord della città. A fornire il dato è il sindaco Marco Panieri in un video social pubblicato attorno alle 5.20, in cui ha spiegato che località più a rischio sono state Sesto Imolese e Giardino, dove sono state evacuate una ventina di persone.