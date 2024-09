Louis Dassilva militare e prigioniero | per la Procura ha capacità per uccidere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Rimini, 19 settembre 2024 – L’altro. Il volto oscuro su cui puntano le indagini, quello che sarebbe celato dietro a un passato difficile, maturato per le strade di Dakar e le celle di Saba. Quello che laha voluto mettere a nudo nelle oltre 200 pagine di memoria depositate nei giorni scorsi per convincere il giudici del Riesame della presunta pericolosità del 34enne senegalese, tale da trattenerlo in carcere. Un soggetto “dall’indole violenta, insensibile al rispetto dell’altrui integrità fisica”, per usare le parole glaciali impresse nero su bianco proprio nella misura cautelare per effetto della qualesi trova ai ’Casetti’ da metà luglio, accusato di essere lui l’assassino di Pierina Paganelli, uccisa in via del Ciclamino il 3 ottobre 2023 con 29 coltellate.