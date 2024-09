La collina in ginocchio Frana sulla provinciale a San Cassiano Evacuazioni a Marzeno

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Per l’Appennino faentino sono di nuovo ore di tregenda: le piogge delle ultime ore hanno seminato il panico per tutta la giornata di ieri in moltissimi punti delle vallate. A Brisighella ci sono 130 sfollati .ella serata di ieri la302R è stata chiusa dalla Provincia per "allagamenti profondi" dalla località di Sanfino al confine con la provincia di Firenze. Grande apprensione anche a, sopra l’omonimo torrente, dove ieri sera verso le 19 il Comune di Brisighella ha disposto l’evacuazione di tutti i residenti delle vie Moronico, Moto delle Balze e Molino Vecchio per "un’onda improvvisa e di grande entità" in arrivo da Modigliana. La scuola di via Bendandi è stata allestita per gli sfollati.