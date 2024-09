Intemporanea ospita Giancarlo De Cataldo con il suo Il bacio del calabrone

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 19 settembre 2024) Firenze, 19 settembre 2024 - Sarà lo scrittore ed ex magistratoDeil prossimo ospite di, la rassegna letteraria ideata e diretta da Pinangelo Marino: appuntamento domani venerdì 20 settembre a Firenze alla Biblioteca delle Oblate (via dell’Oriuolo 24), nella sala Sibilla Aleramo, alle 18 - ingresso libero fino ad esaurimento posti. Modera lo scrittore e sceneggiatore Cosimo Calamini: al centro dell’incontro il racconto dell’ultimo lavoro di De(autore, tra gli altri, dei libri che hanno ispirato il film e la fortunata serie tv “Romanzo Criminale”), “Ildel. Un caso per Manrico Spinori” (Einaudi), un nuovo caso per il Pm protagonista, che questa volta si addentra nell’ambiente dell'alta moda internazionale.