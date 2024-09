F1 GP Singapore Leclerc | Possiamo lottare per la vittoria chance per il costruttori

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 19 settembre 2024) “Credo che anche su questa pista abbiamo il potenziale per fare bene, e cheper la“. Sono queste le parole di un ottimista Charlesin vista del Gran Premio di. “Dobbiamo procedere gara per gara, perché se è vero che ci aspettiamo di essere competitivi qui, è anche vero che ad Austin dovremo verificare la bontà degli upgrade che abbiamo introdotto a Monza – spiega-. Mi aspetto che McLaren sarà competitiva fino alla fine della stagione e che Red Bull recupererà prestazione presto, per cui credo che sarà un finale di campionato interessante. Ma è meglio non crearsi troppe aspettative: per il titolopenso che ci siano piùperché in questa stagione siamo quasi sempre riusciti a massimizzare il risultato e questo ci ha permesso di restare in lotta nonostante qualche gara al di sotto delle attese“.