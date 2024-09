Equitazione | i convocati dell’Italia per l’ultima tappa della Nations Cup di completo

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) In vista delCup 2024 di, lo staff tecnicoFederazione Italiana Sport Equestri ha fatto le sue scelte rendendo note le convocazioni. Si competerà nei Paesi Bassi, a Boekelo, dal 9 al 13 ottobre, in un appuntamento che si comporrà – come di consueto – con le prove di dressage, cross country e salto ostacoli. I binomi scelti per la trasferta olandese sono: Daniele Bizzarro con Stormhill Riot, Pietro Majolino con Fearendile de Meara, Paolo Torlonia con ESI Bethany Bay oppure Zinny e da Giovanni Ugolotti con Cloud K.