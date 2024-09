Dipendenti Ausl infedeli Favori in cambio di regali

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) SAN ROCCO AL PORTO (Lodi) Per fornire certificazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e per agevolare gli imprenditori nella risoluzione di problematiche inerenti agli infortuni avvenuti nelle loro aziende, alcunidel Dipartimento di Sanità Pubblica, impiantistica ed Antinfortunistica dell’di Piacenza ricevevano indiversi ““ come bottiglie di vino pregiate o biglietti per partite di calcio di serie A in Lombardia ed Emilia-Romagna. Ieri la Questura piacentina ha ottemperato a sedici decreti di perquisizione nelle province di Piacenza, Parma, Lodi e Pavia, a carico dipubblici, imprenditori e liberi professionisti, indagati a vario titolo per i gravi reati di corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, concussione e falso in atto pubblico.