Conte | Bisogna scendere in campo con un bell’abito sapendo che però poi bisogna sporcarselo

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di giovedì 19 settembre 2024) L’allenatore del Napoli, Antonio, ha parlato in conferenza per presentare la sfida contro la Juventus, rispondendo ad una domanda sull’abito che la squadra indosserà insabato pomeriggio. Ci ha spiegato chesapersi sporcare, quindi che abito indosserà il Napoli? «Dobbiamo sempre indossare un, perché ci fa piacere con i ragazzi di offrire sempre un bello spettacolo per i tifosi. Durante le partite devi essere pronto con il tuo, appena uscito dal sarto, a sporcartelo perché senza la giusta cattiveria devi farlo, anche se hai un. È il connubio vincente per le grandi squadre, ci sono diversi momenti della partita.