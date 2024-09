Confronti musica e tavola rotonda sul binomio pace e Mediterraneo

Leggi tutta la notizia su tarantinitime

(Di giovedì 19 settembre 2024) Tarantini Time QuotidianoTutto pronto per il convegno “DALGREMBO E FRONTIERA DI NUOVA UMANITA’. L’INQUIETO REALISMO PER LA: ALDO MORO”, che si terrà a Taranto dal 21 al 23 settembre. Nel corso della tre giorni si susseguiranno dissertazioni,, un concerto, una. Molta attenzione è nell’ambito istituzionale, sarà presente il Sindaco e Presidente della Provincia Rinaldo Melucci ed ecclesiale nelle sue Istituzioni, compresa la presenza dell’Arcivescovo mons. Ciro Miniero. Si inizia sabato mattina alle 9.00 con i saluti del Presidente della Camera di commercio di Brindisi- Taranto Vincenzo Cesareo e delle Autorità sia organizzative che pubbliche. Domenica 22 i lavori proseguiranno in Camera di commercio. La sera alle 19.30, nella Cattedrale di San Cataldo, “Concerto per la” offerto dal Conservatorio di“G.Paisiello”di Taranto.