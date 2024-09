Caso Salvini-Open Arms la giurista | Guardiamo i fatti non le narrazioni politiche

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di giovedì 19 settembre 2024) In questi giorni si sta discutendo molto del processo all’ex ministro dell’Interno Matteo(attuale vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ndr) per il. La Procura di Palermo ha chiesto sei anni di carcere per lui, che è imputato per i reati di sequestro di persona e rifiuto di atti di ufficio. “I diritti umani prevalgono sulla protezione della sovranità dello Stato”, questa è stata l’affermazione del pm Marzia Sabella. Il 18 ottobre la difesa di, rappresentata dall’avv. Giulia Bongiorno, esporrà le proprie conclusioni a difesa dell’ex Ministro dell’Interno. Era stato autorizzato dal Senato, nella seduta del 30 luglio 2020, il processo contro l’ex ministro dell’Interno Matteo, per il, processo che si avvia in questi giorni a conclusione.