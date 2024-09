Cade da un capannone morto un operaio 24enne nel Salernitano

Leggi tutta la notizia su agi

(Di giovedì 19 settembre 2024) AGI - Undi 24 anni èdopo essere precipitato dal tetto di un. L'incidente sul lavoro è accaduto ieri pomeriggio a Buccino, nel, deceduto qualche ora dopo all'ospedale di Battipaglia. Secondo una prima ricostruzione, l', originario di un Paese nordafricano, era intento a sollevare e a trasportare dei pannelli metallici sul tetto del, quando il tetto ha ceduto - si ipotizza che camminando sul lucernario in vetroresina, questo abbia potuto cedere - e lui è caduto da un'altezza di circa dieci metri. Ferito gravemente, è stato trasportato al presidio ospedaliero, dove poi è deceduto. Accertamenti anche per chiarire la dinamica precisa di quanto accaduto sono in corso da parte degli agenti del commissariato di Polizia di Battipaglia.