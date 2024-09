Bologna San Lukasz non si accontenta | Sono felice solamente quando si vince

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 19 settembre 2024) Ogni partita ha porte scorrevoli che poscambiarne il destino: e non c’è dubbio cheSkorupski abbia chiuso in faccia allo Shakhtar quella decisiva per regalare almorale e convinzione necessarie per giocare a testa alta la prima di Champions. Il portiere polacco scaccia la paura. Lui che aveva chiuso da mvp il match conclusivo con la Francia della Polonia, è il migliore dei rossoblù anche alla prima in Europa. Perché lo Shakhtar sfonda nelle incertezze difensive dopo un minuto e quaranta secondi,Eguinaldo brucia Posch sul lancio lungo di Matviyenko infilando la difesa alta dei rossoblù: brasiliano steso in area e Sudakov si presenta sul dischetto.