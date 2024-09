Atletica Alessandrini sulla 4×100 | Serve più flessibilità Jacobs ritrovato ma dettagli tecnici da sistemare

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 19 settembre 2024) Un parere autorevole. Nell’ultima puntata di Sprint2U, in onda sul canale Youtube di OA Sport e condotta da Ferdinando Savarese, Guido(giornalista per 35 anni di Tuttosport e attuale seconda voce su RaiSport delle gare di) ha fornito spunti interessanti sui vari temi d’attualità analizzati nel corso dell’approfondimento dedicato alla disciplina regina. Si è parlato di Olimpiadi e i Giochi di Parigi hanno in primis lasciato un po’ di amarezza in casa Italia per quello che sarebbe potuto essere e invece non è stato. Il riferimento è al quarto posto della staffettamaschile, reduce dall’oro a Cinque Cerchi di Tokyo: “Difficile giudicare da esterni quanto è accaduto. Personalmente, io penso che il problema sia stato l’ultima frazione di Filippo Tortu.