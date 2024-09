Anticipazioni Uomini e Donne del 19 09 24 | un bacio nel Trono over e un confronto con l’ex presente in studio

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di giovedì 19 settembre 2024) Di seguito ledella registrazione diavvenuta oggi 19 settembre 2024. Lorenzo Pugnaloni ha raccontato: Insi è parlato dell’intervista che Gianluca Rocchetti, ex di Maura Vitali ha fatto a Casa Lollo ed è avvenuta a centrouna lite tra Mario Cusitore e Maura per quanto emerso nelle ultime ore. Mario ha rimprato a Maura che ieri sera lei aveva mal di testa e la cena si è conclusa in mezz’ora, dunque Mario ha detto che secondo lui lei non è interessata. Gianni è andato contro Mario dicendo che questa tesi non regge perchè se Maura è scesa per lui non avrebbe senso che non ha interesse a stare con lui a cena l’opinionista ha sottolineato che evidentemente stava male. Anche Maria e Tina hanno detto la stessa cosa di Gianni, poi Mario ha detto che era confuso per tutto ciò che i stava dicendo su di lei e Gianluca nell’intervista.