Allerta maltempo Pioggia nessuna tregua Rischio smottamenti e fiumi monitorati

(Di giovedì 19 settembre 2024) Torna l’in tutta la regione, con zone ’rosse’ (elevato) a Bologna e in Romagna, ma attenzione e monitoraggio costante anche nella nostra provincia. Ancora una volta lanon concedee le previsioni meteo indicano perturbazioni anche nella giornata di oggi. Come sempre i corsi d’acqua sono sorvegliati speciali e, ieri sera, non si escludeva la chiusura dei ponti. L’arancione per criticità idraulica e idrogeologica è stata diramata dall’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e la protezione civile nell’area di Modena per tutta la giornata di oggi ma su alcune aree dell’Emilia Romagna l’è appunto rossa per criticità idraulica.