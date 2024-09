Al Mobility Village di Busto i disegni della piazza scolastica dei ragazzini delle medie

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024) Proseguono in città le iniziative in occasioneSettimana EuropeaMobilità, che si concludono domenica. L’altro giorno tra i momenti di approfondimento i riflettori sono stati puntati sul bilanciocosidetta, inaugurata davanti alle Marco Polo di via Azimonti un anno fa proprio in occasioneprecedente edizioneSettimanaMobilità. Un’esperienza positiva festeggiata da alunni e genitori con gli insegnanti, mentre sui pannelli esposti aldiTrento e Trieste è stata presentata la proposta anche per le scuole Tommaseo – Prandina.