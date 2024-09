Aistech dalla Calabria la ‘boa’ che permette ai non vedenti di orientarsi nel nuoto

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 19 settembre 2024) Una “boa” per consentire ai nondi potersi muovere liberamente in mare o in piscina. Si tratta di un sistema di supporto e navigazione multisensoriale specificamente progettato per consentire a persone con disabilità visiva di godere delle acque balneabili in modo autonomo e sicuro. A brevettarla è stata una startup calabrese con sede a Rende, la. Un’idea che ha consentito a professionisti come Alessandra Demeco, il designer Vittorio Scarnati e Francesco Raso, guidati dal Ceo Michele Caira di aggiudicarsi il premio Confapicome migliore Start up 2024. Il nuovo sistema brevettato, è scritto in una nota, “utilizza una combinazione di tecnologie avanzate per fornire orientamento e supporto ai nuotatori non