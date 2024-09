Agatha All Along | Chi sono i sette di Salem?

Leggi tutta la notizia su nerdpool

(Di giovedì 19 settembre 2024) Qualcosa di malvagio arriva inAll. La première di due episodi intitolati “Seekest Thou the Road” e “Circle Sewn with Fate Unlock Thy Hidden Gate” ha visto il ritorno della secolare stregaHarkness (Kathryn Hahn), che abbiamo visto l’ultima volta sotto un incantesimo imposto dalla Strega Scarlatta nel finale di serie WandaVision del 2021. Ormai priva di poteri e di una congrega,è accompagnata da un misterioso adolescente (Joe Locke) e da un gruppo eterogeneo di streghe locali mentre percorrono la Strada delle Streghe per riacquistare i loro poteri.