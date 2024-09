Addio allo zio della campionessa italiana | torna dall’ospedale e muore tragicamente

Leggi tutta la notizia su tvzap

(Di giovedì 19 settembre 2024) Lutto per le atlete olimpiche Asia e Alice, le gemelle campionesse di ginnastica artistica. Lo zio è morto a causa di una diagnosi sbagliata in ospedale: l’uomo si era presentato ben quattro volte al nosocomio nel giro di tre giorni lamentando un forte mal di schiena, liquidato con accertamenti insufficienti e poi dimesso. Giorni dopo, scoperta la vera causa del dolore, è stato operato d’urgenza, ma a quel punto era già troppo tardi. La pm Francesca Rombolà ha chiesto il rinvio a giudizio nei confronti di due medici in servizio al pronto soccorso quel giorno.