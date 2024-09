Addetti infedeli alla Broni Stradella Sette condanne

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 19 settembre 2024), alcune con sospensione condizionale della pena, e due assoluzioni: si è concluso così il primo grado di giudizio per il secondo filone processuale relativo al caso di collaboratoridellapubblica, società multiservizi. L’inchiesta era culminata nel 2021 con arresti e iscrizioni nel registro degli indagati e aveva portato a gquello che, secondo le accuse, era un giro illecito ai danni della società: dipendenti che durante l’orario di lavoro avrebbero svolto attività diverse o si erano assentati, anche per giocare alle slot, ricettazione di rottami, favoritismi. Tra le accuse mosse a vario titolo, perciò non a tutti gli imputati, induzione indebita, peculato, truffa e ricettazione.