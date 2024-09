Youth America’s Cup 2024 oggi in tv | programma 18 settembre orari Luna Rossa streaming

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di mercoledì 18 settembre 2024) All’indomani di una estenuante giornata inaugurale, caratterizzata da diverse ore di attesa per un miglioramento delle condizioni meteo (che ha consentito lo svolgimento in extremis di due sole regate su quattro), prosegue stamattina la prima fase a gironi dellaCup, inedita versione giovanile della Coppa America riservata ad equipaggi Under 25., trascinata da una formidabile coppia di timonieri formata da Marco Gradoni e Gianluigi Ugolini, è partita con il piede giusto ieri raccogliendo un primo ed un secondo posto nelle due prove disputate. Italia che condivide di fatto la leadership provvisoria della classifica nel gruppo A con American Magic, vantando soprattutto un margine di 9 punti sulle inseguitrici in un girone che promuoverà solamente tre team al turno successivo.