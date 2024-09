Sulle tracce della storia Un libro per l’ex aviatore

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Undedicato a Desiderio Meazza,di Casaletto Lodigiano che fu pilota col grado di Sergente Maggiore. È l’ultima sfida di Roberto Smacchia, 56 anni, ex presidente dell’associazione no-profit C.R.S. - Comitato Ricerche Storiche. Il progetto che porterà alla realizzazione del volume sarà illustrato pubblicamente il 25 ottobre alle 21 nell’oratorio San Giorgio di Casaletto. Signor Smacchia, come mai la decisione di scrivere un volume dedicato a Desiderio Mazza? "Grazie al lavoro di ricerca del giornalista Ferruccio Pallavera che ha scritto unsu tutti i caduti del Lodigiano, sono venuto a conoscenza di questopilota nato l’8 ottobre 1896, al 13 di Casaletto Lodigiano, “all’ora ottava prima di mezzogiorno”, come annotava il parroco don Angelo Pisati, sulottavo dei battesimi. Figlio di Luigi e Maria Armani.