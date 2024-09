Racconto choc sullo spaccio | Iniziano a drogarsi a 13 anni Mix di fumo eroina e cocaina per renderli subito schiavi

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di mercoledì 18 settembre 2024) "e crack: Pesaro ne è piena, puoi averla ovunque, basta pagare. Il giro è da 1.200 euro al giorno, arrivando a spacciare circa 15 dosi. Non hai bisogno di andare al Parco Miralfiore per comprarla, poiché è un mercato altolocato. Il pesarese che la spaccia te la vende direttamente in casa, dove ti organizza pure la serata; l’albanese non teme di passartela tra la gente. Al ristorante o tra il passeggio serale. Telefoni, chiedi e il pusher te la porta dove sei. Paghi ed è fatta". Alessandro Giardini, con 20di tossicodipendenza alle spalle, ha deciso di invertire la rotta dopo che, da cocainomane, ha rischiato, il tutto per tutto: "sono arrivato a pesare 38 chili". E’ stato un percorso lungo il suo, iniziato a San Patrignano, ma ce l’ha fatta.