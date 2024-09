Orari MotoGp Gran premio Emilia Romagna a Misano | dove vederlo in chiaro e a pagamento

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Bologna, 18 settembre 2024 – Tutto riaperto. La doppia vittoria di Marc Marquez tra Aragon e1 riapre i giochi nella classifica mondiale. In Spagna zero di Bagnaia, aMartin ha conquistato un solo punto: lo spagnolo torna in lizza. Comanda Jorge con 312 punti davanti ai 305 di Bagnaia, che comunque ha sfruttato bene la seconda piazza al Simoncelli, poi Marquez con 259 punti e anche Bastianini non è lontanissimo con 250. Nel weekend si torna a, secondo appuntamento consecutivo in sostituzione del Kazakistan, ma con temperature decisamene più basse dato il ciclone Boris che imperverserà sull’Italia nei prossimi giorni. Potrebbe esserci pioggia venerdì, poi previsioni migliori tra sabato e domenica, ma le temperature saranno decisamente più autunnali e meno estive.