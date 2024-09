OpenAI o1 la prima IA che ragiona e sbaglia ancora

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un modello linguistico di grandi dimensioni in grado di eseguirementi complessi, perché pensadi rispondere. Cosìha presentato o1, la novità di cui in estate si vociferava col nome in codice Strawberry. Lapeculiarità che salta agli occhi è che o1 si stacca da ChatGPT, poiché è un modello diverso, caratterizzato dalla ‘o’ che sta per ‘omni’ a evidenziare la natura multimodale, che include testo, immagini, audio e video. Allo stesso tempo il numero 1 indica l'inizio di uno sviluppo che proseguirà per incrementare la capacità dimento e, quindi, di risolvere richieste di livello sempre più complesso. Questo è il punto di svolta di o1 perché, se realizzare una intelligenza artificiale in grado di simulare il pensiero umano èutopia,parla dell'ultimo arrivato come di un significativo passa avanti rispetto ai modelli precedenti.