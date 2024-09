Open arms il discorso di Salvini è di ultradestra E la sinistra non deve cercare di assomigliargli

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Per difendersi dall’accusa di “sequestro di persona” a danno di 147 migranti a bordo dellaavanzata dai pm di Palermo,ha diffuso un video di 4 minuti, prima sui social e poi su quella che è ormai la succursale mediatica dell’italiana, Rai News.fa professione del solito vittimismo dell’piagnona, che agita complotti un giorno sì e l’altro pure. Ma lui, si sa, ha postura da vero condottiero. Ed eccolo lì a dirsi sotto processo perché “colpevole di aver difeso l’Italia”. Da 147 persone allo stremo delle forze, dopo giorni di traversata in mare e chissà quanto tempo per raggiungere le coste libiche. Questonon lo dice, perché farebbe un po’ la figura del fesso. E lui certo non lo è. C’è di più, però, nel video. Non è solo arringa difensiva vittimista né mero attacco ai giudici.