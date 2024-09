Neonati sepolti a Parma l’ipotesi del doppio infanticidio | i Ris tornano a scavare nella villetta degli orrori

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Nelle scorse ore i Ris sono tornatidi Traversetolo, in provincia di, dove sono stati trovati due. I carabinieri si sono concentrati in un’aiuola del giardino della casa posta sotto sequestro. Probabilmente per ricercare nuovi resti del secondo bambino di cui erano emersi solo pochi frammenti ossei. Una vicenda terribile per la quale è indagata Chiara, studentessa 22enne. La Procura della Repubblica diha accusato la ragazza di omicidio premeditato ed occultamento di cadavere. Sempre ieri, nell’ambito di un nuovo interrogatorio, la giovane avrebbe ammesso di essere la madre anche del secondo neonato ritrovato dai militari in giardino, che sarebbe in realtà il primogenito, partorito circa un anno fa. I Ris(ANSA FOTO) – cityrumors.itChiara è l’unica indagata.