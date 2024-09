Nella sfortuna di una malattia che lo condanna a morte ha trovato una famiglia che lo ama | la storia del gatto Griffin

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) È pieno di granulomi ed escrescenze cancerose su labbra, orecchie e corpo, ma hauna casa e l’amore di due umani padroni. Ladelsta facendo il giro dei social perché il povero felinodi unache loha però avuto la fortuna di essere stato adottato e accudito. L’esistenza dinon è mai stata rose e fiori, anzi. Prima rinchiuso per anni e mai amato in una casa piena di gatti, ha vissuto uno sgombero e il gattile (lo Humane Society di Greater Dayton) fino alla sentenza inequivocabile: rara forma tumorale incurabile. “non è mai stato in grado di godere di una casa amorevole. Sicuramente aveva un tetto sopra la testa, ma era più come una prigione in cui viveva insieme a decine di altri gatti.