Minaccia vicini e carabinieri disarmato con il taser

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Lucca, 18 settembre 2024 –un vicino con il coltello dopo essersi anche esibito in atti osceni dal terrazzo, poi aggredisce anche iintervenuti per calmarlo e così finisce in manette. L’episodio è accaduto domenica sera nel Capannorese, dove idella stazione di Lammari e della sezione radiomobile della Compagnia di Lucca hanno tratto in arresto un 44enne di origini srilankesi, urfficialmente badante, domiciliato a Lammari, per il reato di resistenza a pubblico ufficiale aggravata. Intorno alle ore 21 di domenica isono intervenuti su indicazione della Centrale operativa in viale Europa a Lammari.in quanto erano pervenute diverse segnalazioni relative ad un uomo che stavando uno deidi casa con un coltello.