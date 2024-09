Milano Fashion Week il settore moda produce il 10% delle emissioni globali

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di mercoledì 18 settembre 2024) L’industria dellaè responsabile del 10%di gas serra ed è chiamata a una trasformazione radicale per contribuire agli obiettivi climatici. Questo dato allarmante emerge dallo scenario, basato su importanti studi internazionali, realizzato in occasione della settimana delladida ClimateSeed, la startup che mette tecnologia e intelligenza artificiale a disposizioneimprese per misurare la loro impronta di carbonio e per implementare strategie e progetti di decarbonizzazione. Con un valore di mercato globale di 1,7 trilioni di dollari, ildellapuò giocare un ruolo cruciale per la neutralità carbonica, spingendosi verso tecnologie più efficienti e modelli di business circolari.