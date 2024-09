Migliaia di pale di vetroresina…

Leggi tutta la notizia su butac

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ci è arrivata una segnalazione che conferma la solita teoria della montagna di cacca, la segnalazione riportava questo screenhsot da WhatsApp: Nello screenshot vediamo quattro anteprime di una galleria di immagini e questo testo:didi vetro resina che non possono essere riciclate e che verranno sotterrate per poi inquinare le falde acquifere Parlo di teoria della montagna di merda in quanto una storia pressoché identica è già stata trattata a febbraio 2024 dai colleghi di Facta. O meglio si erano occupati di una delle quattro foto che abbiamo ricevuto noi, e di un altro scatto simile. Ma a quanto pare la narrazione fuorviante sulleeoliche che non possono essere riciclate ha continuato a circolare indisturbata. E il messaggio che ci siamo trovati di fronte oggi è davvero molto simile.