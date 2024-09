Meteo mercoledì piogge ancora diffuse sull’Italia

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di mercoledì 18 settembre 2024) PrevisioniItalia la situazione. Secondo le previsioni, Il Canale di bassa pressione che si è insediato al di sotto della grande struttura anticiclonica tra il Regno Unito e la Scandinavia si avvale di almeno tre minimi ciclonici di cui il più incisivo proprio. Questo vortice ci farà compagnia almeno fino alla mattinata di venerdì e rinnoverà precipitazioni particolarmente insistenti sul medio-alto Adriatico. Qui si realizzerà una convergenza tra le correnti più fresche in quota in arrivo dai Balcani e il richiamo più mite umido in risalita da sudest. La zona più a rischio sarà quella compresa tra la Romagna e le Marche ma in parte anche l’Abruzzo. In particolare sulle Marche gli accumuli totali potrebbero superare anche i 300/350mm con possibili criticità per l’ingrossamento di fiumi e dei torrenti.