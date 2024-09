Maltempo diluvio sulla Romagna Toscana | 170 millimetri in un giorno

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Marradi (Firenze), 19 settembre 2024 – "A Piancaldoli, Firenzuola, sono caduti 170di pioggia nelle ultime 24 ore". È quanto riporta il presidente della Regione, Eugenio Giani, in una comunicazione sui social relativa all'allerta meteo di queste ore. Il dato si riferisce al comune della dorsale della. "Nelle prossime 3 ore si prevedono precipitazioni, localmente e temporaneamente a carattere di rovescio o breve temporale, su tutta la dorsale appenninica- aggiunge- nelle successive 3 ore ovvero fra le 21 e le 24 si prevede una temporanea intensificazione delle precipitazioni su queste zone". Giani assicura: "Il nostro sistema di protezione civile è pienamente operativo e in allerta pronti a intervenire in caso di necessità". Segnalata anche una franaprovinciale Marradese in località "Ladrino".