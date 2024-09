L' intervento della premier Meloni all' assemblea di Confindustria

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di mercoledì 18 settembre 2024) In occasione dell'annuale di, laGiorgiaparla agli industriali. Sarà anche la primada presidente per Emanuele Orsini, successore di Carlo Bonomi, che aprirà i lavori. L'arriva alla vigilia di un passaggio delicato, quellolegge di Bilancio, la cui discussione sta per entrare nella fase più calda. Ieri, in Consiglio dei ministri, è stato presentato dal ministro dell'Economia Giorgetti il Piano strutturale di bilancio, tuttavia ancora in fase di definizione (in attesa delle indicazioni aggiornate in arrivo da Istat), che indicherà i programmi economici e di riforma per i prossimi anni. "Il tasso di crescitaspesa netta si attesterà su un valore medio prossimo all’1,5 per cento.