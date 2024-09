L’Inter Primavera esce vittoriosa col Manchester City | Berenbruch assurdo!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di mercoledì 18 settembre 2024)-Interfinisce con una grande vittoria (2-4) per la squadra di Zanchetta. Anche nella sfida di Youth Leaguesi prende la scena. VITTORIA – In attesa di vedere gli uomini di Simone Inzaghi all’opera in Champions League,inaugura la giornata sfidando ilnella prima partita di Youth League. Le due squadre erano andate a riposo alvallo col tabellone fermo sull’1-3. Ma il secondo tempo si apre praticamente come il primo per gli uomini di Andrea Zanchetta. Un altro errore in fase di impostazione, infatti, facilita la vita agli inglesi, che al 47? accorciano le distanze segnando il gol del 2-3. Questa volta è Alexiou, che scivola nella propria area di rigore, a regalare la palla ad Alfa-Ruprecht, che firma così la sua personale doppietta.