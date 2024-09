La Milano Fashion Week anticipa i trend calzature per l' estate 2025

Leggi tutta la notizia su iodonna

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Dopo New York e Londra è finalmente giunto il turno di: che la settimana della moda italiana abbia inizio. Ad aprire le danze, come sempre, è stato Fendi acclamato da una kermesse di attori e celebrità, seguito poi dalle sfilate di Alberta Ferretti, Iceberg e molti altri. A rapire l’attenzione dei flash fin dalle prime catwalk sono gli accessori pensati per la primavera, tra cui le borse e sopratutto le. Cosa indosseremo la prossima? Le scarpe di Fendi e dei big brand della moda Made in Italy scandiscono il passo delle tendenze.