Inter Marotta | Finale ci ha aiutati a crescere Vincere la Champions? C’è la possibilità

(Di mercoledì 18 settembre 2024) “Questa partita è una storia a sé. Ladi Istanbul ci ha aiutato a. Dobbiamo affrontare questa partita con la giusta personalità.la? Sì certo che c’è la”. Così il presidente dell’, Giuseppea Prime Video prima della sfida con il Manchester City.ha poi ricordato quando Erling Haaland è stato vicino alla Juve ai tempi in cui l’attuale numero 1 nerazzurro era nella dirigenza bianconera: “Quando giocava ancora in Norvegia venne a vedere un Juve-, eravamo vicini, ma difficoltà burocratiche non ci hanno consentito di chiudere”. A Sky ha poi proseguito su altri temi: “Il mercato deve andare di pari passo con l’inizio del campionato. Noi abbiamo già fatto le nostre rimostranze in Lega, che è sensibile a questo. Auspico che dall’anno prossimo la chiusura del mercato coincida con l’inizio del campionato.