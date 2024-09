Incendio in un grattacielo di Milano | sgomberato l’intero palazzo Le fiamme partite dall’ottavo piano

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Unè divampato all’alba in undi via Trasimeno, alla periferia di, di 21 piani, è stato: centinaia i residenti costretti a scendere in strada prima delle ore 6 del mattino. L’allarme è giunto alla sala operativa dei vigili del fuoco intorno alle 5 e 30. Lesi sono sviluppate in un bilocale all’ottavodove in quel momento si trovava una ragazza che fortunatamente, secondo i vigili, non ha riportato gravi ferite. I fumi prodotti dalla combustione hanno causato l’intossicazione della donna proprietaria dall’appartamento e di una bambina che sono state portate in ospedale in condizioni sembra non gravi. Sul posto numerosi mezzi dei vigili del fuoco e ambulanze.