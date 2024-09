Grande fratello 2024 sta nascendo già la prima storia d’amore? Messaggi e forti avvicinamenti

Leggi tutta la notizia su anticipazionitv

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Ilé appena iniziato e già promette bene in termini die possibili love story. In particolar modo tra Shaila Gatta e un coinquilino a lei particolarmente vicino. Si tratta di un Influencer operante nella Moda, che sembra essere rimasto piacevolmente colpito dalla mora ex concorrente ballerina di Amici di Maria De Filippi. Tanto da dirsi affascinato da lei in un dialogo intimo registrato nella Casa., Shaila Gatta trova la vicinanza di Lorenzo Spolverato Dopo glifisici in un bagno condiviso in piscina i due preannunciati piccioncini, a detta dell’occhio pubblico social del, continuano a lanciare segnali di interesse reciproco. A quanto pare Lorenzo Spolverato decide in queste ore di dichiararsi interessato all’ex velina di Striscia la notizia in un dialogo condiviso nella Casa più spiata d’Italia.