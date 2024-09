Gli algoritmi dei Friedkin il comando di Lina Souloukou | così la Roma è diventata una barzelletta ed è pronta a divorare anche Juric

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un americano (Dan), una greca (), un francese (Florent Ghisolfi). Sembra unae lo è: lasta facendo ridere mezz’Italia. Con un’unica eccezione: il suo popolo, confuso, arrabbiato, sgomento. Nel giro di otto mesi, l’attuale dirigenza ha prima allontanato il santone Mourinho, l’uomo dei sold out, della Conference e dell’Europa League scippata dagli errori dell’arbitro Taylor – il fischietto inglese è stato appena declassato a quarto uomo dopo i sedici cartellini sventolati in Bournemouth-Chelsea -, poi Daniele De Rossi, la bandiera, sventolata per rendere digeribile l’esonero del portoghese e ammainata dopo 256 giorni, bruciata dai tre punti conquistati in quattro gare. Ora tocca al croato Ivan, ex Torino, arruolato con un contratto fino al 2025 e riconferma legata alla qualificazione in Champions.