Francesco Guccini in un nuovo libro racconta ‘Come eravamo’

(Di mercoledì 18 settembre 2024) (Adnkronos) –, cantautore e scrittore mito per generazioni di italiani, torna oggi in libreria con cinque racconti che sono la Spoon River in prosa di una intera giovinezza, un romanzo di formazione scandito per quadri, come nel breve spazio di una canzone. Ilsi intitola “Così eravamo. Giornalisti, orchestrali, ragazze allegre e altri persi per strada” (Giunti Editore, pagine 192, euro 18).scrive con impietosa ironia piccole storie sullo sfondo della grande Storia, importanti proprio perché non illustri: ciascuna di esse illumina un volto, un’atmosfera, un oggetto – come il portacenere rosso, gadget di una famosa bibita pop, che il giovane sottotenentericeve in dono da una ragazza veneta – che grazie alla scrittura diventano prodigiose madeleines perre ciò che non è più.