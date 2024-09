Foresta di cannabis nel Parco del Ticino | scoperta una nuova piantagione illegale nel Milanese

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 18 settembre 2024) Un’altradiè statadalla Guardia di finanza neldel, in un’area in provincia di Milano. Con 57 piante di canapa indiana alte circa due metri e mezzo, si tratta di una “” da cui è possibile ricavare oltre 240 chili di cannabinoidi. Appena qualche giorno fa, altre 200 piante erano state sequestrate nello stesso, ma nel Pavese. Stavolta il ritrovamento è avvenuto nell’area fluviale del comune di Besate, in provincia di Milano. Gli arbusti, nascosti da una fitta vegetazione, erano disposti in maniera uniforme e irrigati mediante un articolato sistema automatizzato, alimentato da pannelli solari, che sfruttava le risorse idriche naturali del posto.